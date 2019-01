Osnabrück. Geringfügiges Umsatzplus und viele Herausforderungen im Rücken – so fasste Jan Kurth, Geschäftsführer des Verbands der Deutschen Möbelindustrie (VDM), kurz vor dem Start der weltweiten Leitmesse für Möbel und Einrichtung, imm cologne, das Geschäftsjahr 2018 zusammen. In den ersten zehn Monaten haben Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 15 Milliarden Euro eingefahren, mit rund 18 Milliarden Euro Umsatz rechnet der Verband, wenn auch die Auswertung für November und Dezember vorliegt.

Insbesondere positiv verlaufen sei das Geschäftsjahr für Küchenhersteller, die bis Oktober auf einen Gesamtumsatz von 4,2 Milliarden Euro zurückblickten. Sie profitierten insbesondere von einer sehr guten Auslandsnachfrage, aber auch einem sich positiv entwickelnden Inlandsmarkt, so Kurth. Auch Unternehmen im Segment Büro-, Laden- und Objektmöbel legten zu.



Anders als die Polstermöbelindustrie, die an deutschen Produktionsstandorten mit Umsatzrückgängen in Höhe von 5,7 Prozent auf 760 Millionen Euro zu kämpfen hatte. „Diese Negativentwicklung trifft grundsätzlich auf die deutsche Produktion zu. Unternehmen mit eigenen Produktionsstätten im Ausland sind weniger stark betroffen“, so Verbandschef Kurth.

Exportquote historisch hoch

Mittlerweile gehen 32,6 Prozent der in Deutschland produzierten Möbel direkt ins Ausland. Damit erreichte die Exportquote einen historisch hohen Wert. Trotz protektionistischer Handelspolitik sind auch die Ausfuhren in Richtung USA gestiegen, ebenso wie nach Russland.

Der Inlandsmarkt hingegen stagniert. „Es ist uns als Branche insgesamt nicht gelungen, gegen andere Konsumgüter zu Punkten“, so Kurth. Als Beispiel nannte der Verbandschef Reisen, Caravan und E-Bikes. Er kritisierte auch die ständige Rabattschlacht, die nicht zur Steigerung der Begehrlichkeit beitrage.

Mit Blick auf das gerade begonnene Geschäftsjahr geht Verbandschef Kurth davon aus, dass sich die deutsche Möbelindustrie in einem schwierigen Marktumfeld behaupten wird. Ein ungeregelter Brexit in diesem Jahr könnte allerdings für Exportrückgänge nach Großbritannien in Höhe von 25 Prozent sorgen. „Das würde dazu führen, dass alle übrigen Exportzuwächse egalisiert werden.“ Ein geregelter Brexit hingegen könnte laut Kurth zu leichten Umsatzzuwächsen führen.

Insgesamt beschäftigen die deutschen Betriebe mit mehr als 50 Mitarbeitern aktuell rund 84 500 Männer und Frauen – ein leichtes Plus gegenüber dem Vorjahr.

Branchenweit 7,7 Prozent der Mitarbeiter in der Region tätig

In der Region geht es für die Möbelindustrie bergauf. Von den 78 niedersächsischen Betrieben mit mehr als 20 Mitarbeitern sind 23 in der Region Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim angesiedelt. Die Zahl der Mitarbeiter hat sich im Vergleich zu 2012 um 5,4 Prozent auf 7804 Personen erhöht. Damit arbeiten rund 7,7 Prozent der bundesweit in der Möbelindustrie tätigen Personen in der Region.

Auch der Umsatz stieg in dieser Zeit deutlich: Rund 1,35 Milliarden Euro und damit 21,2 Prozent mehr als vor fünf Jahren haben die Betriebe erwirtschaftet. Etwa ein Viertel des Umsatzes – rund 333 Millionen Euro – wird dabei im Ausland erwirtschaftet.