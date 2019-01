Hannover. Mit einem verhalten optimistischen Szenario für die Wirtschaftsentwicklung geht die Nord/LB in das neue Jahr. Die Prognose beruht allerdings auf wackeligen Annahmen.

Die Volkswirte der angeschlagenen Landesbank Nord/LB prognostizieren für Deutschland eine mäßige Konjunktur mit einem Wachstum von maximal 1,3 Prozent nach geschätzt 1,5 Prozent 2018. In Niedersachsen soll die Wirtschaft demnach um 0,8 Prozent zulegen (Vorjahr: 1,0 Prozent).

Doch auch diese Annahmen könnten rasch hinfällig werden, wie Vorstandsmitglied Christoph Dieng am Mittwoch bei der Vorstellung der Neujahrsprognose in Hannover betonte. „2019 befindet sich die Weltwirtschaft an einer Weggabelung“, sagte Dieng mit Blick auf politischen Risikofaktoren wie den Brexit-Prozess, den Handelskonflikt mit den USA und den Budgetstreit mit Italien. „Wir gehen in unserem Basisszenario von einem Sieg der Vernunft aus“, unterstrich Dieng. Sollte es doch zu einem harten Brexit kommen oder der Handelskrieg eskalieren, „wäre unser Ausblick sicherlich zu optimistisch“.

Nord/LB erwartet niedrige Inflation

Für Sparer und Verbraucher hatte Nord/LB-Chefvolkswirt Christian Lips eine negative und eine positive Nachricht. So geht er davon aus, dass die Europäische Zentralbank die Zinswende frühestens Ende 2019 und auch nur zaghaft einleiten wird. Zugleich erwartet er aber, dass sich auch die Inflationsrate bei deutlich unter 2,0 Prozent bewegen wird.

Die Nord/LB befindet sich seit Monaten auf der Suche nach einem Kapitalgeber, um ihre Bilanz zu stärken. Derzeit laufen Gespräche mit Privatinvestoren über eine mögliche Beteiligung. Bis Ende Januar soll nach dem Willen von Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) eine Entscheidung stehen. Zum Stand der Verhandlungen wollten sich weder Dieng noch Lips am Mittwoch äußern.