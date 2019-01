VW-Tochter Moia startet Testbetrieb mit Shuttles in Hamburg MEC öffnen

Ein Moia-Fahrzeug. Foto: Holger Hollemann

Hamburg. In Hannover rollen sie schon, in Hamburg gehen sie bald an den Start: Shuttle-Busse der VW-Tochter Moia sollen eine Brücke schlagen zwischen individueller Mobilität und öffentlichem Nahverkehr.