Osnabrück. Die Zahl der Bauernhöfe in Deutschland nimmt immer weiter ab. Die Betriebe, die weiter machen, werden tendenziell immer größer. Strukturwandel nennt sich das. Die meisten Menschen empfinden diese Entwicklung als schlecht, zeigt eine Umfrage.

Etwa 267.000 landwirtschaftliche Betriebe zählt das Statistische Bundesamt noch. Zu Beginn des Jahrzehnts waren es fast 300.000. Immer mehr Bauern geben auf. Besonders diejenigen, die kleine Höfe bewirtschaften. Große Betriebe mit 100 Hektar und mehr Fläche nahmen im gleichen Zeitraum hingegen zu.

Die meisten Bundesbürger empfinden diese Entwicklung als schlecht. Das zeigt eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag der Heinrich-Böll-Stiftung. 76 Prozent der Befragten sehen den Strukturwandel demnach negativ oder sehr negativ. Nur fünf Prozent der insgesamt 1010 Befragten empfinden ihn als positiv.



73 Prozent meinen, die verbliebenen kleinen und mittleren Betriebe sollten stärker vom Staat unterstützt werden. Welche Größenordnung mit den Betrieben verbunden ist, wird aber nicht weiter definiert. 20 Prozent sind gegen eine derartige Förderung. Veröffentlicht worden sind die Ergebnisse im am Mittwoch erschienenen „Agar-Atlas“ von Böll-Stiftung, dem Naturschutzverband BUND und der deutschen Ausgabe von „Le Monde diplomatique“.

Wie weiter mit den EU-Agrarsubventionen?

Die Veröffentlichung fällt in die Zeit vor der Messe „Grüne Woche“ in Berlin, die kommende Woche beginnt. Die Veranstaltung wird traditionell zum Austausch der Positionen zur Agrarpolitik genutzt. In diesem Jahr dürfte die geplante Reform der EU-Agrarzahlungen Top-Thema sein. Nach 2020 sollen die Milliardenbeträge aus Brüssel, die jährlich in die Landwirtschaft und den ländlichen Raum fließen, neu geordnet werden. Durch den Brexit wird künftig mutmaßlich weniger Geld zur Verfügung stehen. (Weiterlesen: EU-Agrarsubventionen: Das waren die Top-Empfänger)

Bislang gehen etwa 6,1 Milliarden Euro nach Deutschland, davon 4,8 Milliarden direkt an die landwirtschaftlichen Betriebe. Je mehr Fläche der Bauer bewirtschaftet, desto mehr Geld bekommt er auch.

Kritiker sehen in diesen Direktzahlungen mit einen der Gründe für den anhaltenden Strukturwandel. Rund ein Prozent der Betriebe erhält 20 Prozent der Direktzahlungen.



Bürger für Förderung der Landwirtschaft - nur wie?

In der jetzt veröffentlichten Umfrage sprechen sich 93 Prozent der Befragten grundsätzlich für eine Förderung der Landwirtschaft aus. Nur fünf Prozent sind dagegen. Bei der Frage, wie die Förderung aussehen soll, gehen die Meinungen aber auseinander. Vorschläge der EU-Kommission sehen unter anderem vor, Direktzahlungen ab einer gewissen Obergrenze zu kappen. Das ist politisch in Europa aber auch in Deutschland umstritten.

Besonders in den ostdeutschen Bundesländern werden landwirtschaftliche Betriebe mit sehr viel Fläche bewirtschaftet. Dementsprechend erhalten sie auch eine große Summe aus dem Topf der Direktzahlungen. In Bayern hingegen sind Betriebe tendenziell eher klein. (Weiterlesen: Ein Prozent der Bauern kassiert 22 Prozent der Subventionen)

Höhere Umweltauflagen für EU-Gelder?

Christian Rehmer, agrarpolitischer Leiter beim Naturschutzbud BUND sagt, pauschale Flächenprämien müssten in ihrer jetzigen Form abgeschafft werden. „Stattdessen muss das Geld sinnvoll eingesetzt werden: Für Klimaschutz, Artenvielfalt, Tierwohl und den Erhalt bäuerlicher Betriebe.“ Mit einer solchen Förderung könnten Bauernhöfe auf dem Weg hin „zu einer umweltfreundlichen und tiergerechten Landwirtschaft“ unterstützt werden, so Rehmer.

Bauernpräsident Joachim Rukwied sagte unserer Redaktion, er gehe davon aus, dass die EU-Agrarsubventionen künftig stärker an Umweltauflagen gekoppelt werden. „Wir verweigern uns dem nicht. Für uns ist aber eine Balance zwischen Umwelt und Wirtschaftlichkeit wichtig.“ Er warnte aber davor, die Anforderungen zu hoch anzusetzen. „Die finanzielle Zukunftsfähigkeit der Bauernhöfe darf nicht gefährdet werden. Für viele Betriebe sind die Direktzahlungen lebenswichtig“, so Rukwied (Foto).

Er wies zudem darauf hin, dass das Agrarbudget im Zuge des Brexits nicht zwangsläufig schrumpfen müsse: Die verbleibenden Mitglieder müssten dazu ihre Zahlungen nach Brüssel von derzeit 1 auf dann 1,25 Prozent des Bruttonationaleinkommens erhöhen.