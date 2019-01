Frauen in Führung: Ehrliche Debatte nötig

Osnabrück. Managerinnen sind in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft einer Studie zufolge immer noch eine Seltenheit. Allerdings steigt der Frauenanteil seit geraumer Zeit. Auch in der Region. Ein Kommentar.

Der Frauenanteil in den Vorstandsetagen der Dax-Unternehmen steigt. Auch wenn die Entwicklung nur langsam vorangeht, sind das gute Nachrichten. Es heißt, dass mit den Generationswechseln an den Unternehmensspitzen ein Umdenken stattfindet – auch wenn die Chefetagen in vielen Fällen Männer-Clubs bleiben.

Natürlich wäre es wünschenswert, wenn die Managerposten paritätisch verteilt wären. Hier bedarf es jedoch einer ehrlichen Debatte. Es können keine Frauen in die Unternehmensführung aufsteigen, wenn es sie in den Branchen nicht gibt. Der erfolgversprechendste Weg zu mehr Frauen in Chefsesseln wäre also eine Förderung sowohl innerhalb der Unternehmen als auch von Gründerinnen. Und vor allem braucht es eine attraktivere Gestaltung der Arbeitszeiten, auch auf Managerebene. Denn ob es einem passt oder nicht, der Karriereknick von Frauen kommt häufig mit den Kindern. Mütter tragen oftmals immer noch die Hauptlast der Betreuung, sind somit häufig in Teilzeit tätig.

Unternehmen wie SAP gehen einen guten Weg, indem Führungspositionen grundsätzlich nicht als volle Stelle ausgeschrieben werden. Eine solche Entwicklung ist im Übrigen nicht nur für Frauen interessant, sondern wird auch von Männern gerne angenommen. An solchen Modellen muss die Wirtschaft in Zukunft weiter arbeiten.