Absatzschwäche geht vorüber

Osnabrück. Lange Zeit war die Volksrepublik China einer der dynamischsten Automärkte der Welt. Jetzt stehen die Zeichen auf Absatzrückgang. Auch wenn es auf lange Sicht wieder aufwärts gehen dürfte - die goldenen Zeiten für die deutschen Hersteller könnten vorüber sein.

Der Kampf der Autobauer um den größten Einzelmarkt der Welt ist voll entbrannt. Wer daran Zweifel hatte, wurde gestern eines besseren belehrt: VW-Chef Herbert Diess zieht die Führung des China-Geschäfts an sich, Tesla investiert Unsummen in eine Fabrik und auch der Branchenneuling Byton treibt seine Pläne voran. Was inmitten dieser Nachrichten fast unterging: Chinas Automarkt schrumpft erstmals seit fast drei Jahrzehnten.

Lange Zeit glich das Reich der Mitte einem Eldorado nicht nur für die deutschen Hersteller. Während in Europa nur noch magere Wachstumsraten zu erzielen waren, entwickelte sich der chinesische Markt rasant. Auch heute ist die Motorisierung Chinas noch nicht abgeschlossen. Und so spricht manches dafür, dass die aktuelle Nachfrageschwäche ein Phänomen bleibt, das sich mit Beilegung des Handelsstreits erledigen wird.

Wer künftig aber am Wachstum teilhaben wird, ist völlig ungewiss. Klar ist nur, dass die Hersteller ein überzeugendes Angebot an E-Autos im Programm haben müssen, wenn sie erfolgreich sein wollen. VW hat das erkannt und seine Investitionen in Elektromobilität aufgestockt. Daran führt gerade für die Wolfsburger kein Weg vorbei, erzielen sie doch mehr als 40 Prozent ihres Umsatzes in China.

Gegenüber Rivalen wie Byton oder Tesla verfügt VW nicht nur über einen Erfahrungsvorsprung, sondern auch über deutlich mehr Geld. Flexibler als die Konkurrenz ist der weltgrößte Autobauer allerdings nicht.