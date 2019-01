Claus Weselsky (l), Vorsitzender der Gewerkschaft GDL und Martin Seiler, Personalvorstand der Bahn vor den Verhandlungen. Foto: Boris Roessler

Frankfurt/Main. Die Deutsche Bahn strebt eine endgültige Tarifeinigung für ihre Beschäftigten an. Nach dem Abschluss mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG nahm der Staatskonzern am Donnerstag in Frankfurt die unterbrochenen Verhandlungen mit der Lokführergewerkschaft GDL wieder auf.