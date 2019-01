Brünn. Kampf gegen die Lebensmittelverschwendung: In Frankreich muss der Handel seit fast drei Jahren nicht verkaufte Lebensmittel an soziale Einrichtungen spenden. Tschechien zieht nun nach.

Große Supermarkt-Ketten müssen in Tschechien unverkäufliche Lebensmittel kostenlos an Hilfsorganisationen abgeben. Das Verfassungsgericht in Brünn (Brno) erklärte ein entsprechendes Gesetz für rechtens, wie eine Sprecherin am Mittwoch bekanntgab.

Die Richter verwiesen auf die tschechische Grundrechte-Charta, in der es heißt, dass Eigentum verpflichtet. Die Abgabepflicht sei zudem als Teil weltweiter Bemühungen zu werten, die "schwerwiegenden Fragen der Lebensmittelverschwendung" zu lösen.

Gründe des Handels für die Entsorgung von Lebensmitteln Hauptursachen für Essensabfall Volle Regale bis Ladenschluss – mit Backwaren, Obst und Gemüse und anderen leicht verderblichen Waren

Beschädigung von verderblichen Lebensmitteln (z.B. eingedrücktes Obst)



Ablauf von Mindesthaltbarkeits- und Verbrauchsdatum



Überbestände durch kaum kalkulierbares Einkaufsverhalten



Falsche Lagerung, Schäden beim Transport (Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft)

Kritiker sehen Eigentumsrechte beschnitten



Gegen die Regelung hatten 25 Senatsabgeordnete geklagt. Sie sahen darin einen unzulässigen Eingriff in die Eigentumsrechte und eine Rückkehr zu kommunistischen Praktiken. Betroffen sind ausschließlich Lebensmittelgeschäfte mit einer Verkaufsfläche von mehr als 400 Quadratmetern. Bei Zuwiderhandlung droht eine Geldstrafe bis umgerechnet 390.000 Euro. Zu den größten Supermarktketten in Tschechien gehören Kaufland, die niederländische Ahold, die britische Tesco-Gruppe sowie Lidl und Penny-Markt.

Auch Frankreich schreibt seit 2016 Supermärkten ab 400 Quadratmetern Verkaufsfläche vor, Restbestände an karitative Organisationen zu spenden. Mit Erfolg – die Hilfseinrichtungen verzeichnen rund ein Fünftel mehr Spenden, zeigt eine Ipsos-Umfrage.

In Deutschland bislang nur Spendenhinweise

In Deutschland ist der Zwang zur Essensspende umstritten. Oft wird betont, dass nicht die Wohlfahrt oder die Wirtschaft sondern der Staat dafür sorgen muss, armen Menschen Zugang zu Nahrungsmitteln zu verschaffen. Die Schlangen vor den Tafeln zeugten von einer entwürdigenden "Almosenpolitik", meint etwa der Chef des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbands, Ulrich Schneider.

Die Bundesregierung hat dem Handel bislang lediglich einen Leitfaden zur Verfügung gestellt, in dem sie Anregungen für die Weitergabe von Lebensmitteln an soziale Einrichtungen empfiehlt.

Die Grünen verweisen darauf, dass nur rund fünf Prozent der Lebensmittelabfälle aus dem Handel stammen und rund 60 Prozent aus Privathaushalten. Sie plädieren für ein klügeres Bestell- und Lagermanagement des Handels, um Müll – ohne Verbote – zu reduzieren. Auch die Unionsparteien lehnen einen Zwang zum Spenden ab.

