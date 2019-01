Osnabrück. Die Produktion von Lebensmitteln findet mittlerweile weit weg von den Menschen statt, die jene satt machen sollen. In Rotterdam wird diese Entwicklung umgedreht: Im Hafen der niederländischen Metropole entsteht derzeit ein schwimmender Bauernhof mit Platz für 40 Kühe. Die am häufigsten gestellte Frage: Werden die Tiere eigentlich seekrank?

Am Rande des mächtigen Hafens, zeigt sich Rotterdam von seiner unwirtlichen Seite. Bei den Hallen ist unklar, ob es sich um Industriebrachen oder tatsächliche Lagerräume handelt. So vergessen stehen sie da. Zwischen den Gebäuden schwimmt ein großer Ponton, drei Stockwerke hoch, eines davon weitgehend unter Wasser.

Das ist der Rohbau für die „Floating Farm“, einen schwimmenden Bauernhof. Ab März – so der Plan – sollen auf der obersten Ebene zwischen Bäumen und Sträuchern insgesamt 40 Kühe leben. Eine Ebene tiefer wird deren Milch in einer Molkerei verarbeitet und für die Vermarktung aufbereitet. Und darunter ein Teil der Kuhnahrung sowie Erdbeeren für den Joghurt unter Kunstlicht gezüchtet. Minke van Wingerden führt über die Baustelle. Gemeinsam mit ihrem Mann treibt sie das Projekt voran.

Auf etwa 2,6 Millionen Euro belaufen sich die Investitionen – Subventionen gibt es nicht. Die beiden sind die Köpfe hinter dem Projektentwickler „Beladon“, der sich auf Bauvorhaben auf dem Wasser spezialisiert hat. Das Portfolio umfassen ein Hotel, einen Kreuzfahrtschiffanleger und eben auch den schwimmenden Bauernhof.



Lebensmittelproduktion aus Städten verdrängt

„Lebensmittelerzeugung muss die Herzkammer einer städtischen Gemeinschaft sein“, sagt van Wingerden. Das ist derzeit nicht der Fall. Die Ballungszentren in der Welt wachsen. Immer mehr Menschen leben auf immer weniger Raum und aus immer größeren Distanzen wird die Nahrung herangeschafft. Damit geht zunehmend auch das Wissen um die Produktion verloren.

„Darin liegt doch eine der Ursachen der riesigen Lebensmittelverschwendung“, vermutet van Wingerden. „Man hat mehr Respekt vor dem Produkt, wenn man weiß, wie viel Arbeit da drin steckt.“ Auf der Floating Farm soll man das sehen können. Die Anlage ist transparent gestaltet oder wie van Wingerden sagt: „Landwirtschaft ist nicht sexy, deswegen muss das Design sexy sein.“ Bei ihr vermischen sich Sendungsbewusstsein und Geschäftssinn.

Die 40 Kühe sollen etwa 800 Liter Milch pro Tag produzieren. Das ist die eine Einnahmequelle des Betriebes, eine weitere sind Führungen. Auf dem Ponton wird eine Besucherplattform eingerichtet, um den Besuchern Landwirtschaft näher zu bringen. Quasi ein Erlebnisbauernhof für die Metropolbevölkerung. „Es lohnt sich eben auch deswegen, weil es bislang so einmalig ist“, sagt van Wingerden.



Die Sache mit der Seekrankheit

Schon jetzt stößt das Projekt auf großes Interesse. 7000 Besucher seien bereits dagewesen. Eine der am häufigsten gestellten Fragen beim Blick auf den Rohbau: Werden Kühe eigentlich seekrank auf dem schwimmenden Bauernhof? Nein, versichert van Wingerden. Die Anlage sei sehr stabil konzipiert. Das sei kein Problem. Tatsächlich ist der Wellengang auf der Plattform nicht zu spüren. Und in ihrer Heimat Friesland sei es vollkommen normal Kühe auf kleinen Kränen zu transportieren.

Die Produktion soll möglichst nachhaltig sein. Deswegen wird eine Art urbaner Kreislauf geschaffen. 80 Prozent des Kuhfutters soll aus Rotterdam stammen: Gras von den Sportplätzen der Stadt, oder Abfallprodukte der vielen Brauereien und Restaurants. Ein Teil des Futters wird auf der Farm selbst hergestellt. Die Gülle der Kühe soll dann aufgearbeitet und als Dünger für Balkonpflanzen dienen.

Zwar lebt noch keine Kuh auf der Plattform, doch die Ideen gehen bereits weiter. Als nächstes plant van Wingerden, einen schwimmenden Hühnerstall und eine Gemüsefarm zu bauen. Potenzielle Kundschaft für schwimmende Bauernhöfe sehen die Projektplaner überall auf der Welt.In den Flussdeltas Asiens, in New York aber auch im Hafen von Hamburg.

Die Niederländer folgen damit einem Trend, der Lebensmittelproduktion zurück in die Städte holen soll. „Urban Farming“ nennt sich jener. Fabrikdächer werden bepflanzt oder leer stehende Industriehallen in riesige Gewächshäuser umfunktioniert. Und manchmal geht er sogar bis in die Küchen der Hochhauswohnungen. Ein Start-up in München beispielsweise arbeitet an einem Mini-Gewächshaus für Salate oder Gewürze, das bald ebenso fester Bestandteil von Küchen sein könnte wie heutzutage Kühlschrank oder Spülmaschine.



Das alles mutet arg futuristisch an. Doch van Mingerden ist zuversichtlich, dass der schwimmende Bauernhof von Rotterdam eine Blaupause sein kann. Nicht nur als Botschafter zwischen Landwirtschaft und Bevölkerung. Sondern auch als Beitrag zur Sicherung der Welternährung.