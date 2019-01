Osnabrück. 20 Prozent, 30 oder mehr, der Modehandel lockt aktuell wieder mit Rabatten. Der Handelsverband Textil (BTE) sieht das kritisch. Für das abgelaufene Jahr wird mit einem leichten Umsatzminus gerechnet. Positiver schaut der Verband auf 2019.

„Saisonware zum halben Preis“ heißt es aktuell wieder in vielen Geschäften der Innenstädte. Mittlerweile gehen Schätzungen zufolge im Jahresverlauf zwischen 30 und 40 Prozent der Waren im klassischen Fachhandel reduziert über die Ladentheke, teilte der Handelsverband Textil (BTE) auf Anfrage unserer Redaktion mit. Über die Rabattpraxis der Discounter, die ebenfalls in großer Stückzahl Mode verkaufen, liegen dem Verband keine Informationen vor. Zu der Gruppe zählt neben dem Lebensmitteleinzelhandel auch Primark. „Ich schätze aber, dass der Anteil reduzierter Teile deutlich niedriger liegt als im Fachhandel“, so BTE-Sprecher Axel Augustin gegenüber unserer Redaktion.

Rabattschlacht: Denkt die Branche um?

Insgesamt hält der BTE von der Rabattschlacht wenig. „Der Modehandel sollte nicht nur dem Preiswettbewerb hinerherlaufen, sondern länger standhaft bleiben“, so Augustin. Zumal es einen richtigen Winter noch gar nicht gegeben habe. Auch wenn der Druck durch das schwache Übergangsgeschäft hoch ist, sei im Modehandel grundsätzlich angekommen, dass es mit immer früheren und höheren Rabatten so nicht weitergehen könne. „Ziel muss es sein, den Anteil regulär verkaufter Artikel deutlich zu erhöhen und so die Margen stabil zu halten beziehungsweise zu erhöhen“, so auch BTE-Präsident Steffen Jost.

Langer Sommer hat Auswirkungen

Mit Blick auf das abgelaufene Geschäftsjahr geht der BTE davon aus, dass der klassische Fachhandel rund ein bis zwei Prozent weniger Umsatz gemacht hat als noch 2017. Als Hauptgrund nennt Augustin den langen Sommer, der den Verkauf von Übergangsware im Frühling und Herbst stark beeinträchtigt hat. Laut BTE-Präsident Steffen Jost ist zu befürchten, dass sich dies negativ auf die Rendite auswirkt und zu vermehrten Geschäftsschließungen führt.

Auf das nun begonnene Geschäftsjahr schaut der Verband vorsichtig optimistisch. Bei einem normalen Saisonverlauf „müsste ein kleines Plus drin sein“, so Augustin.