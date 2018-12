Rein rechnerisch kaufte jeder Bundesbürger im vergangenen Jahr knapp 4 Flaschen Sekt, Champagner, Prosecco, Asti oder Crémant Foto: Frank Rumpenhorst

Düsseldorf. Die Verbraucher in Deutschland greifen für Champagner, Sekt und Prosecco tief in die Tasche. Am größten ist die Nachfrage nach Sekt, Champagner und Co. zu Weihnachten und Silvester.