Vorteil mobiler Ladesäulen ist fraglich

VW setzt auf mobile Schnellladesäulen. Foto: Jan Woitas/dpa

Osnabrück. Volkswagen will den schleppenden Ausbau der Lade-Infrastruktur für E-Autos mit mobilen Schnellladesäulen beschleunigen. Für ein Pilotprojekt in Wolfsburg sollten erste mobile Ladesäulen im ersten Halbjahr 2019 aufgestellt werden. Fällt die Energie unter 20 Prozent, kann die entleerte Ladesäule gegen eine geladene getauscht werden, so der Konzern. Ein Kommentar.