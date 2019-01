Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen

Frankfurt/Main. Wachsende Hoffnung auf einen Durchbruch bei den Handelsgesprächen zwischen den USA und China haben dem Dax am Dienstag Auftrieb verliehen. Der Leitindex knüpfte an seine Erholungsrally vom Freitag an und näherte sich wieder der Marke von 10.900 Punkten.