Osnabrück. Auch wenn das Ende lange feststand, ist der Abschied von der Steinkohleförderung für die Betroffenen schwer. Wer als Außenstehender nur auf die Subventionen und die Altlasten des Bergbaus blickt, macht es sich zu einfach. Deutschland hat den Kohlekumpeln viel zu verdanken.

Ade nun, ade! Lieb Schätzelein! So singen es die Bergleute in ihrer Hymne, dem Steigerlied. Der Steinkohlebergbau in Deutschland ist seit gestern Geschichte. Der Steiger kommt nicht mehr. Wehmut und Trauer erfassen jene, die mit dem Bergbau zu tun hatten. Wer wollte es ihnen verübeln?

Trotz des langen Vorlaufs schmerzt der Abschied, gerade im Ruhrgebiet. „Der Pütt geht, aber Ruhm und Ehre bleiben“, gab ein Kumpel zu Protokoll. Es stimmt: Ohne die Kohle wäre Deutschland weder der Aufstieg zur Industrienation noch der rasche Wiederaufbau nach 1945 geglückt.

Doch der Mythos Bergbau ist eben auch das: ein Mythos. Der Einsatzwille und die Kameradschaft unter Tage waren real, die Plackerei in lebensfeindlicher Umgebung war es ebenso. Am Ende eines Arbeitslebens dann: kaputte Knochen, Staublunge. Von den unmittelbaren Gefahren ganz zu schweigen. Es ist ein bitterer Zufall, dass just in diesen Tagen Nachrichten von tödlichen Unglücken in der Zeche Ibbenbüren und in einem tschechischen Bergwerk hereinplatzen.

Was bleibt? Da sind die Altlasten des Bergbaus, die Ewigkeitskosten. Da ist die Ruhrgebietsmentalität, die der Bergbau formte. Da ist die Folklore, die von den Vereinen der Bergleute konserviert wird. Und da ist das Wissen, dass Deutschland den Kumpeln zu Dank verpflichtet ist.