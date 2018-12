Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen

Frankfurt/Main. Am letzten Handelstag vor dem Weihnachtsfest geht es für den Dax weiter bergab. Der deutsche Leitindex fiel am Ende der ersten Handelsstunde um 0,56 Prozent auf 10.551,54 Punkte und knüpfte so an seine sehr schwache Vortagsentwicklung an.