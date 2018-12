Osnabrück/Hannover. Spät, aber umso deutlicher hat Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) die verschärften CO2-Grenzwerte für Autos kritisiert. "Brüssel und Berlin machen zum wiederholten Male den Fehler, Ziele festzulegen, ohne einen Plan zu haben", hieß am Mittwoch in einer Stellungnahme.

Nach dem Willen der EU sollen die Pkw-Hersteller den CO2-Ausstoß ihrer Fahrzeugflotten bis 2030 drastisch drosseln, um 37,5 Prozent unter die Zielmarke von 2021. "Im Grunde ist das Ganze jetzt eine große Wette auf die Frage, wie viele Elektromobile bis zum Jahr 2030 tatsächlich verkauft werden. Das ist aber eine Entscheidung, die die Verbraucher treffen und nicht die Politik", monierte Weil. Der niedersächsische Ministerpräsident sitzt auch im Aufsichtsrat des VW-Konzerns, an dem das Land mit 20 Prozent beteiligt ist.

Harsche Kritik an den Beschlüssen der EU hatten zuvor nicht nur die deutschen Autokonzerne geübt. Auch der Auto-Ökonom Stefan Bratzel vom CAM-Institut in Bergisch Gladbach warnte vor "enormen Jobverlusten". Nach Bratzels Berechnungen müssten 2030 bis zu 50 Prozent der Flotten elektrisch fahren, um den geforderten Durchschnittsverbrauch von 2,6 Litern Benzin einzuhalten.



Auch Weil bemängelte, dass es keine "ehrliche Folgeabschätzung" gebe. "Das gilt insbesondere für die Arbeitsplätze: Die IG Metall befürchtet, dass in diesem Zusammenhang insgesamt etwa 200.000 Arbeitsplätze verloren gehen könnten." Dieser Aspekt spiele aber in den gesamten öffentlichen Verlautbarungen gar keine Rolle, das sei unverantwortlich. Weil fürchtet, dass nicht annähernd so viele Arbeitsplätze neu entstehen werden wie alte wegfallen. "Insgesamt gesehen kann ich deswegen nicht verstehen, wo die Berliner Zufriedenheit über den Beschluss kommt."