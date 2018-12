Verschärfte Übernahmeregeln: Signal zur falschen Zeit

Osnabrück. Die Bundesregierung geißelt den von Donald Trump entfachten Handelsstreit und singt das Hohelied des Freihandels. Zeitgleich erschwert sie ausländischen Investoren den Einstieg in deutsche Unternehmen. Ein klarer Fall von Doppelmoral? Hat sich jetzt auch Berlin das Protektionismusfieber eingefangen? So einfach ist es nicht.

Denn es geht der Bundesregierung nicht darum, heimische Unternehmen vor internationalem Wettbewerb abzuschirmen, wie es der US-Präsident mit seinen Stahlzöllen versucht. Berlin verfolgt grundsätzlich ein berechtigtes Interesse, wenn es sicherheitssensible Bereiche der deutschen Wirtschaft vor Knowhow-Transfer und Spionage schützen will. Dass sich der Schritt in erster Linie gegen China richtet, ist offensichtlich – mag das Wirtschaftsministerium auch noch so sehr das Gegenteil behaupten.



Es bleibt ein Geschmäckle. Denn ausländische Direktinvestitionen kurbeln Wachstum und Beschäftigung an, eine Gefahr geht von ihnen in den seltensten Fällen aus. Das zeigt sich auch daran, dass die Bundesregierung 2018 erstmalig von ihrem Recht Gebrauch machen wollte, einem chinesischen Investor den Einstieg zu untersagen.

So sendet die Verschärfung das falsche Signal, und das zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt: Berlin verschärft den Kurs gegen Peking just in dem Moment, da die Chinesen unter dem Druck des Handelsstreits mit den USA die Nähe zu Deutschland suchen.