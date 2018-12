Ifo-Index: Stimmung ist schlechter als die Lage

Ein Mitarbeiter der Kirow Ardelt GmbH in Leipzig überprüft die Bohrungen an einem Unterwagen für einen Eisenbahnkran. Die Auftragsbücher der meisten Industriebetriebe sind noch gut gefüllt. Foto: Jan Woitas/dpa

Osnabrück. Schon seit fast zehn Jahren läuft die deutsche Wirtschaft so zuverlässig, wie man es ihren Produkten nachsagt. Wachstum ist zum Normalzustand geworden, doch in jüngster Zeit mehren sich Warnsignale, dass dem Aufschwung die Puste ausgeht. An den Börsen werden deshalb seit Monaten Rezessionsszenarien durchgespielt. So schlimm muss es nicht kommen, die Stimmung ist schlechter als die Lage.