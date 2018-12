Frankfurt. Der Ifo-Index ist zum Jahresende weiter gefallen. Es ist das vierte Mal in Folge – ein schlechtes Zeichen. Auch andere Wirtschaftsdaten in den vergangenen Wochen und Monaten sind eher mau ausgefallen. Droht eine Rezession?

Das Barometer für das Geschäftsklima sank im Dezember überraschend deutlich um 1,0 auf 101,0 Punkte. Das ist der schwächste Stand seit über zwei Jahren. Die Bewertung der aktuellen Geschäftslage der deutschen Manager befindet sich zwar nach wie vor auf hohem Niveau. Doch auch sie ist gesunken. Vor allem aber haben sich die Aussichten auf die kommenden Monate in den Chefetagen verschlechtert. Damit reiht sich der Ifo-Index mit seinem vierten Rückgang in Folge in Wirtschaftsdaten ein, die vor allem in der zweiten Jahreshälfte bescheiden ausgefallen sind und von einem deutlichen Rückgang des Wachstums zeugen. „In diesem Jahr fällt die Bescherung für die deutsche Wirtschaft mager aus“, sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest.

Vor allem die zahlreichen politischen Risiken drücken auf die Stimmung in der deutschen Wirtschaft – also etwa der Handelsstreit zwischen den USA und China, der drohende chaotische Brexit oder auch die Schulden- und Haushaltslage in Italien. Neuerdings ist bei manchem Volkswirt auch noch die Sorge vor einem Reformstopp in Frankreich hinzugekommen. „Zudem könnte der Dezember noch durch die Gelbwesten-Proteste in Frankreich verhagelt worden sein“, gab DekaBank-Experte Andreas Scheuerle zu bedenken.

"Ich sehe noch keine Rezession"

Erstmals seit Mai 2016 schätzten die Industriebetriebe – die stark vom Export leben – deshalb ihre Aussichten negativ ein. „Ich sehe noch keine Rezession, aber wir müssen aufpassen“, sagte der Chefanlagestratege der Baader Bank, Robert Halver. Aufpassen müsse seiner Ansicht nach vor allem die Notenbank Fed im Bann des US-Präsidenten. Denn der hat seine Kritik an den Zinserhöhungen der US-Notenbank erneuert. „Wenn dieser vermaledeite Trump den Mund halten und die Fed nicht andauernd angreifen würde, wäre viel geholfen“, schimpft Halver. „Denn da die Fed eine starke Notenbank und auf Glaubwürdigkeit aus ist, kann sie jetzt schlecht Trump das Wort reden und die Zinserhöhungen aussetzen.“

Die steigenden Zinsen in den USA sind einer der Dreh- und Angelpunkte für den Verlauf der dortigen Konjunktur in den kommenden Monaten. Deswegen findet der Zinsentscheid der obersten Währungshüter der USA am heutigen Mittwoch hohe Beachtung an den Finanzmärkten. Die meisten Beobachter rechnen mit einer weiteren Zinsanhebung. Steigen die Zinsen aber zu stark, kann das die Wirtschaft abwürgen.

Warnsignal Zinsinversion

Manche Beobachter sehen dieses Risiko bereits gegeben: Vor wenigen Wochen lagen die Zinsen für kurz laufende Staatsanleihen in den USA zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt über denen der länger laufenden Anleihen, Experten sprechen in solchen Fällen von einer „inversen Zinskurve“. Diese außergewöhnliche Zinsstruktur gilt als zuverlässiger Indikator für eine bevorstehende Rezession. „Wenn die kurzfristigen Zinsen höher sind als die langfristigen, ist das ein Zeichen, dass wirklich sehr stark gebremst worden ist. Und das sehen wir in den USA“, sagte Henrik Leber, Fondsmanager beim Vermögensverwalter Acatis. „Und wenn ich die historische Situation als Vorbild nehme, dann müssten wir in etwa ein bis zwei Jahren einer Rezession haben in den USA.“ Wenn die wichtigste Volkswirtschaft der Welt aber den Rückwärtsgang einlegt, bleibt das für andere Regionen nicht folgenlos. Auch die Wachstumslokomotive China hat an Fahrt verloren. Das wiederum wirkt sich ebenfalls sehr schnell auf ein exportorientiertes Land wie Deutschland aus.

Wirtschaft schrumpft im dritten Quartal

Im dritten Quartal des Jahres ist das hiesige Bruttoinlandsprodukt leicht geschrumpft. Das lag aber auch an einem Rückgang der Autoverkäufe, weil die Branche neben den Folgen des Dieselskandals Probleme mit dem neuen Schadstoff-Prüfverfahren WLTP hatte. Der Chefanlagestratege der Deutschen Bank, Ulrich Stephan, sieht auf Grund dieser Faktoren zwar aktuell einigen Gegenwind, doch noch keine Rezession am Horizont. „Bremsspuren gibt es zweifellos, den Wachstumshöhepunkt haben wir überschritten. Wir sehen aber keine Rezession“.

Vorausgesetzt, die vielen Risiken schlagen nicht durch: Mit dem drohenden chaotischen Brexit, dem Handelskonflikt zwischen den USA und anderen Ländern, aber auch der Haushalts- und Schuldensituation in Italien gibt es Risiken genug. Und sie alle haben das Potential, eine Rezession auszulösen.