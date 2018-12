Osnabrück. Ohne Steinkohle keine Moderne – das glaubt der Freiburger Historiker Franz-Josef Brüggemeier. Im Interview spricht er über die Bedeutung des Rohstoffs für die beiden Weltkriege, die Demokratisierung und die europäische Einigung.

Herr Brüggemeier, mit dem Satz „Kohle schuf die Welt, in der wir leben“ beginnt ihr Buch „Grubengold – Das Zeitalter der Kohle von 1750 bis heute“. Ist das nicht etwas übertrieben?

Wir leben in einer Welt, die durch Industrialisierung geprägt ist. Ohne Steinkohle hätte es die Industrialisierung nicht gegeben oder nur in sehr abgeschwächter Form. Dabei hat das Kohlezeitalter eine Gesellschaft hervorgebracht, die ein großes Angebot von verfügbarer und bezahlbarer Energie benötigt. Der Energiebedarf wird eher noch steigen, vor allem global. Inzwischen versuchen wir, auf anderen Wegen an diese Energie zu kommen. Aber lange Zeit war daran nicht zu denken. Letztlich haben wir der Steinkohle zu verdanken, dass wir heute einen Lebensstandard genießen, der vor 200 Jahren gar nicht vorstellbar war.

Manche Historiker glauben, dass Europa anderen Weltregionen deshalb davonziehen konnte, weil hier so viel Kohle zur Verfügung stand. Eine plausible Theorie?

Sie hat einen zutreffenden Kern, ist aber zu einfach gestrickt. Denn sie übersieht, dass Kohle schon lange vor der Industrialisierung bekannt war, aber nahezu keine Bedeutung besaß. Erst als es den europäischen Ländern gelang, sie tatsächlich zu nutzen, kam es zur Industrialisierung. Das erforderte unter anderem ein sehr entwickeltes System von Erfindungen und Techniken, politische Stabilität und funktionierende Gesetze. Es mussten und müssen bis heute viele Voraussetzungen gegeben sein, damit die Industrialisierung funktioniert.





Die Kohle hat heute einen denkbar schlechten Ruf. Sie gilt als Umweltverpester. Wie sah es in der Frühzeit der Kohleförderung aus?

Früher hatte man keine nähere Kenntnis von CO2 und den anderen Schadstoffen. Aber die Kohle war von Anfang an ein unangenehmer Brennstoff und wurde deshalb lange Zeit nur in kleinen Mengen verwendet. Erst als in der Industrialisierung ganz andere Energiemengen benötigt wurden, erlangte Kohle die Bedeutung, wie wir sie heute kennen – mit den entsprechenden Folgen. Im Winter legten sich Rauch und Ruß über die europäischen Städte. Das Wort „Smog“ entstand 1905 in London. Einige Zeitgenossen fürchteten sogar, die Stadt würde wegen Sauerstoffmangels untergehen.

Heute diskutieren wir über Dieselfahrverbote. Die damaligen Stadtbewohner würden sich sicher wundern, oder?

Die würden sich wundern, weil wir heute über Schadstoffe sprechen, die gar nicht mehr wahrnehmbar sind. Die dafür erforderlichen Messverfahren kannten sie nicht. Auch deshalb waren die Belastungen für die damaligen Städter deutlich höher als heute, zumal der Nachweis einer Gesundheitsgefahr damals schwieriger zu führen war.

Die Großmächte des 19. Jahrhunderts waren die Kohlenationen Deutschland und Großbritannien. Die Großmacht des 20. Jahrhunderts die Ölnation USA. Ist das Zufall?

Öl war nur einer der Faktoren. Bei den USA spielte auch die gute Versorgung mit anderen Ressourcen eine wichtige Rolle. Fast alles was die brauchten, konnten sie im eigenen Land gewinnen. Hinzu kamen überlegene Techniken und sehr leistungsfähige Industrien. So beruhte der Erfolg von Ford darauf, dass er früher als andere das Fließband nutzte und Autos deutlich preiswerter herstellte. Andersherum: Wenn die USA keine Kohle und kein Öl gehabt hätten, wäre es ihnen wohl nicht gelungen, eine beeindruckende Großmacht zu werden. Aber diese Rohstoffe alleine genügten nicht.

Kohle war auch der Treibstoff zweier Weltkriege. Hitlers Rüstungsminister nannte die Kohle den „Ausgangspunkt für alles, was für den Krieg notwendig ist“. Hätten diese Konflikte ohne die Kohle so stattgefunden?

Der Erste Weltkrieg wäre ohne die Steinkohle nach ein paar Tagen zu Ende gewesen. Man brauchte für diese Materialschlacht endlose Mengen an Ausrüstung, Waffen und so weiter. Diese mussten großindustriell hergestellt werden, was ohne Kohle nicht möglich gewesen wäre. Und fatalerweise waren die beiden wichtigsten beteiligten Länder, Deutschland und Großbritannien, auch diejenigen mit den größten Kohlevorräten. Hätte Deutschland so wenig Kohle gehabt wie Frankreich, wäre der Krieg rasch vorbei gewesen. Faktisch war Kohle auch im Zweiten Weltkrieg entscheidend, ergänzt durch Öl. In Deutschland wurde sogar Kohle zu Benzin verflüssigt, weil nicht genug Öl zur Verfügung stand.

Welche Rolle spielte die Förderung der Steinkohle für den raschen Wiederaufstieg Westdeutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg?

In allen Ländern war Kohle nach dem Krieg die unangefochtene Nummer eins. Beim Wiederaufbau war nicht nur Deutschland auf Kohle angewiesen, in ganz Europa waren Industrie und private Haushalte auf diesen Energieträger ausgerichtet. Öl setzte sich nach und nach durch, erforderte aber ausreichend viele Raffinerien und zahlreiche Anpassungen. Bis es dazu kam, war allen klar, dass sie an Kohle kommen mussten. Ab Mitte der 50er-Jahre gewannen die Alternativen Öl und Gas an Bedeutung. Aber das zog sich hin.

Die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl war eine Vorläuferorganisation der EU. War die Kohle der Anstoß für die europäische Einigung?

Das muss man so sehen. Allen europäischen Ländern war nach 1945 klar: Der Wiederaufbau geht nur mit Kohle. Und gleichzeitig hatten Deutschlands Nachbarn Angst davor, dass dieser Rohstoff wieder für kriegerische Zwecke genutzt werden könnte. Daraus erwuchsen Bemühungen zu einer europäischen Einigung. Man wollte sich endlich darüber verständigen, wie der Zugang zu diesem zentralen Rohstoff einigermaßen einvernehmlich geregelt werden konnte. Vereinfacht formuliert ging es darum, dass man das Ruhrgebiet als Kohlelieferanten und industrielles Zentrum für den europäischen Aufbau unbedingt brauchte, gleichzeitig aber Sorge vor dem militärischen Potenzial hatte.

Glaubt man dem Historiker Timothy Mitchell, war die Kohleförderung sogar eine Triebkraft für die Demokratisierung. Hat er recht?

Wenn man die Zeit nach 1945 betrachtet, trifft die These weithin zu. Denn wesentliche gewerkschaftliche Erfolge in den meisten europäischen Ländern hatten mit Bergbau und Schwerindustrie zu tun. Dazu gehört das deutsche Montan-Mitbestimmungsgesetz von 1951, das es den Arbeitnehmern in der Montanindustrie ermöglichte, an unternehmerischen Entscheidungen mitzuwirken. Es schrieb Unternehmen dieser Branche vor, ihre Aufsichtsräte zur Hälfte mit Arbeitnehmervertretern zu besetzen. Daran orientierten sich später auch andere Branchen. In Großbritannien und Frankreich wurde der Bergbau verstaatlicht, weil man dachte, die Konflikte zwischen Bergleuten und Unternehmern nicht anders lösen zu können. Vom Bergbau ging deshalb nach dem Zweiten Weltkrieg ein starker Schub aus, stabile politische Verhältnisse zu schaffen und demokratische Entwicklungen zu stärken.

Ist das Zeitalter der Steinkohle mit der Schließung der Zechen überhaupt wirklich vorüber?

Nein. In Europa wird allenfalls die Förderung eingestellt, aber auf absehbare Zeit noch nicht der Einsatz von Kohle. Unter anderem, weil die Speicherfähigkeit von Erneuerbaren Energien noch lange Zeit ein Problem sein wird, trotz aller Bemühungen. Weltweit bleibt Kohle ohnehin ein wichtiger Energieträger. Die globale Produktionsmenge hat sich seit der Jahrtausendwende fast verdoppelt, nicht zuletzt aufgrund des steigenden chinesischen Energiehungers. China liefert etwa die Hälfte der weltweiten Kohleförderung, verbraucht seine Jahresproduktion komplett selbst und erfordert zusätzlich Importe. Der Anteil des Verbrauchs in Deutschland liegt bei weniger als 1 Prozent.