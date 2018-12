Gegen die Verpackungsflut: Weniger ist weniger

Osnabrück. . Ab Januar greift das neue Recyclinggesetz, das dafür sorgen soll, die Verpackungsflut einzudämmen und mehr Verpackungen zu recyceln. Doch weil das Gesetz die falschen Hebel nutzt, muss am Ende der Verbraucher wieder ran. Weniger ist weniger, lautet die Devise.

Das neue Recyclinggesetz, das ab Januar gilt, lockt mit Belohnungen: Bieten Händler umweltfreundliche Verpackungen an, werden dafür geringere Lizenzgebühren fällig. Doch führt das wirklich dazu, weniger schädliche Verpackungen herzustellen? Wohl kaum.

Effektiver wäre es gewesen, verpackungstechnische Umweltsünder stärker zu belasten. Der Grund ist aus wissenschaftlicher Sicht ein alter Hut: Will man eine Verhaltensänderung hervorrufen, wirken Bestrafungen schneller als Belohnungen.

Dass das Gesetz dennoch einen eher laschen Ansatz verfolgt, liegt an der Dynamik des Systems: Würden Händler wegen mieser Verpackungen zur Kasse gebeten, schlüge das auf die Kunden durch – in Form von Preiserhöhungen. Das aber will niemand.

Ein weiteres Problem: Sinnvoll konstruierte Verpackungen lohnen sich für die Hersteller bisher kaum, die Margen sind zu gering. Warum also anstrengen?

Können Verpackungen ganz vermieden werden, ist das natürlich die beste Variante, wo nichts hergestellt wurde, muss auch nichts recycelt werden. Hier obliegt es dem Verbraucher, Druck auszuüben: Wer konsequent nach dem Motto „Weniger ist weniger“ einkauft, meidet Verpackungen und zwingt Anbieter zum Umdenken.

Das aber verlangt Verbrauchern einiges ab: Welche Verpackung lässt sich recyceln, welche nicht? Als wäre das nicht kompliziert genug, beziehen sich Preise mal auf 100 Gramm, mal auf ein Kilo. Wie wäre es mit Angaben, die sich auf den ersten Blick vergleichen lassen?