Hamburg. Weihnachtsgeschenke im Internet zu bestellen ist bequem. In diesem Jahr liegt Heiligabend für Online-Shopper und -Händler allerdings eher ungünstig. Die Lieferfristen der großen Online-Händler in der Übersicht.

Heiligabend 2018 fällt auf einen Montag – das bedeutet, dass der 23. Dezember als Zustelltag wegfällt. Extrem kurzfristige Bestellungen kommen deshalb auch dann nicht rechtzeitig an, wenn Kunden für Expresszustellung einen Aufschlag zahlen.

Amazon – pünktlich zu Weihnachten bestellen:

Standardversand: Donnerstag, 20. Dezember; Kosten zwischen 2,99 Euro und 3,99 Euro, kostenfrei mit Amazon Prime



Premiumversand: Freitag, 21. Dezember; Kosten: 4,99 Euro, kostenfrei für Prime-Mitglieder



"Same Day" (Zustellung am Bestelltag): Freitag, 21. Dezember; Kosten: 9,99 EUR pro Lieferung, kostenfrei mit Amazon Prime ab einem Bestellwert von 20 EUR; darunter kostet die Lieferung fünf Euro pro Artikel.



Uhrzeiten für die letzten Bestellungen nennt Amazon nicht. Die genannten Fristen gelten laut der Firma nur für Artikel auf Amazon.de, die als "Auf Lager" und mit "Versand durch Amazon" gekennzeichnet sind, nicht also für Artikel, die Drittanbieter auf Amazon anbieten.

Prime-Mitglieder in ausgewählten Postleitzahlen-Bereichen in Berlin und München können sogar bis kurz vor der Bescherung ordern. Mit Prime Now kommen laut Amazon selbst am 24. Dezember aufgegebene Bestellungen noch pünktlich und am selben Tag an. Die Liefergebühr für Prime Now beträgt für die Zustellung innerhalb einer Stunde 7,99 Euro, Lieferungen innerhalb eines frei wählbaren Zwei-Stunden-Fensters mit einem Bestellwert von mindestens 40 EUR sind kostenlos.

Zalando – das sind die Lieferfristen für Weihnachten 2018:

Standardversand: Dienstag, 18. Dezember, 18 Uhr; Kosten: kostenlos



Expressversand: Freitag, 21. Dezember, 15 Uhr; Kosten: 5,90 Euro



Premium-Lieferservice: Freitag, 21.12. um 15 Uhr; nur für Zalando-Plus-Kunden, dann kostenlos



"Same Day" (Zustellung am Bestelltag): Samstag 22.12. um 9 Uhr; nur für Zalando-Plus-Kunden, dann kostenlos



Der Onlinehändler weist darauf hin, dass es bei starkem Schneefall oder Eisglätte Verzögerungen kommen kann.

Otto – die Fristen für Weihnachtsbestellungen 2018

Standardlieferung: Donnerstag, 20. Dezember, 23.30 Uhr; Kosten: 5,95 Euro.



Standardlieferung für große Artikel, die per Spedition kommen: Montag, 17. Dezember, 23.30 Uhr; Kosten: 29,95 Euro.



24-Stunden-Lieferung: Freitag, 21. Dezember, 13 Uhr; Kosten: 15,90 Euro für Pakete, 49,95 Euro per Spedition; nur für Artikel mit der Option "24-Stunden-Lieferung"



"Next-Day-Delivery Service": Freitag., 21. Dezember, 20 Uhr; gilt nur für Artikel, die mit "vorrätig - am nächsten Werktag bei Ihnen" gekennzeichnet sind; Kosten: ohne Aufpreis zu den bisherigen Lieferkosten



Die Versandzeiten gelten laut Otto für alle sofort lieferfähigen Artikel.

Media Markt – Abholung in der Filiale kostenlos

Paket und Briefwaren: Donnerstag, 20. Dezember, 23:59 Uhr; Kosten: Zwischen 1,99 Euro und 4,99 Euro



Großgeräte, die zwei Personen tragen müssen: Montag, 17. Dezember, 23:59 Uhr; Kosten: ab 39,90 Euro



Sperrgutware: Montag, 17. Dezember, 12 Uhr; Kosten: 14,99 Euro für Waren bis 32 Kilo, ab 39,90 Euro für schwerere Waren



Alle online bestellten Produkte gehen alternativ versandkostenfrei zur Abholung an eine Media-Markt-Filiale. Dort holen Kunden die während der regulären Ladenöffnungszeiten ab. Wenn das gewünschte Produkt im Markt vorrätig ist, klappt das direkt am Tag der Bestellung. Die Verfügbarkeit sehen Käufer im Onlineshop.

Saturn: Die erste Frist ist bereits verstrichen

Paket und Briefversand: Donnerstag, 20. Dezember 23:59 Uhr; Kosten: Zwischen 1,99 Euro und 4,99 Euro



Sperrgutversand (wie Fernseher bis 42 Zoll): Montag, 17. Dezember bis 12 Uhr; Kosten: 14,99 Euro



Großgeräte: Montag, 17. Dezember bis 23:59 Uhr; Kosten: 39,90 Euro



Lieferung an eine Saturn-Filiale: Donnerstag, 20. Dezember bis 23:59 Uhr; kostenlos



Lieferung von Side-by-Side Geräten wie große Kühlgeräte: Donnerstag, 13. Dezember bis 23:59 Uhr



Spätentschlossene können in einer Saturn-Filiale vorrätige Artikel selbst an Heiligabend online bestellen und bis 30 Minuten vor Ladenschluss abholen.

Pakete pünktlich zu Weihnachten verschicken

Für die Deutsche Post und DHL hat das Weihnachtsgeschäft praktisch schon November begonnen – angetrieben von den Online-Rabattschlachten um Black Friday und Cyber Monday. Maike Wintjen, Pressesprecherin bei Deutsche Post DHL, sagte unserer Redaktion: "Wenn wir sonst täglich 4,6 Millionen Pakete haben, sind es nun an Spitzentagen bis zu elf Millionen Pakete täglich."

Damit Päckchen und Pakete rechtzeitig bis Heiligabend ankommen, sollten Absender diese bis zum 20. Dezember um 18 Uhr Post-, DHL- oder Partner-Filiale abgeben, rät das Unternehmen. In einigen Filialen könne die Einlieferung auch noch am Vormittag des 21. Dezember erfolgen, die genauen Fristen sollten Kunde direkt vor Ort erfragen, heißt es weiter. Besteller sollten beachten, dass Packstationen vor den Festtagen schnell voll sind und die Pakete dann an Filialen weitergeleitet werden. Dann kann die Bestellung nur zu den üblichen Öffnungszeiten abgeholt werden.