Lufthansa will kleinere Crews auf der Langstrecke einsetzen

Frankfurt/Main. Die Lufthansa will die Crews in ihren kleineren Langstreckenjets um eine Kraft verringern. Dafür sollen die Kabinenchefs (Purser 2) stärker in den direkten Service eingebunden werden, bestätigte das Unternehmen einen Bericht des Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“.