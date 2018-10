EZB-Kurs ist mehr als ärgerlich

Vertröstet die Sparer einmal mehr: EZB-Präsident Mario Draghi dreht vorerst nicht an der Zinsschraube. Foto: dpa

Osnabrück. Wie wird die Europäische Zentralbank sich zum Haushaltsstreit zwischen Italien und dem Rest der Eurozone verhalten? Die Frage schwebte über der Sitzung des EZB-Rates. Der Notenbank kommt eine Schlüsselrolle in dem Ringen um die Verschuldungspläne der populistischen Regierung in Rom zu, immerhin steht Italien mit 360 Milliarden Euro bei ihr in der Kreide.