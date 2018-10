Hamburg. Das Zocken an Automaten in Spielhallen soll "fairer" werden. Dafür wirbt die Deutsche Automatenwirtschaft nun mit Bastian Schweinsteiger. Die Suchtbeauftragte der Bundesregierung sieht jedoch noch einen weiten Weg hin zum "fairem Spiel".

Das Glücksspiel in Deutschland zählt nach wie vor zu einem der ertragreichsten Geschäfte überhaupt. Dabei gibt es auch durch das Internet immer mehr Möglichkeiten für Zocker, ihr Geld aufs Spiel zu setzen. Ein zeitloser Klassiker ist und bleibt aber der Spielautomat. Allein Spielhallen setzten im Jahr 2017 rund sechs Milliarden Euro allein durch den Betrieb von Spielautomaten in Deutschland um.

Zahlen leicht rückläufig

Auch wenn die Zahlen aufgrund von verschärften Spielhallengesetzen in einigen Bundesländern wie Niedersachsen oder Hamburg leicht rückläufig sind, belief sich die Zahl der Spielstätten-Standorte in Deutschland im Jahr 2018 auf rund 8.900 und die Anzahl der Konzessionen auf rund 13.700. Somit gibt es für Spielsüchtige quasi an jeder Ecke eine Gelegenheit, Haus und Hof zu verzocken.

Doch damit soll ab dem elften November Schluss sein. Denn dann tritt die neue Spielverordnung in Kraft, die folgende Veränderungen bringt: Die neuen Geräte zwingen die Konsumenten zu Pausen, man kann nicht mehr an mehreren Apparaten gleichzeitig spielen, die Verlustgrenze sinkt von 80 auf 60 Euro, als maximaler Gewinn sind nur noch 400 statt 500 Euro pro Stunde möglich und Automaten lassen sich nur noch mit einer Karte starten, die der Betreiber ausgibt.

Zocker wandern ins Internet ab



Die Deutsche Automatenwirtschaft befürchtet durch die neuen Spielregeln an Automaten eine Abwanderung ihrer Zockerfreunde ins Internet. Denn im Netz tummeln sich dutzende Anbieter von Casinos oder Sportwetten und dort gibt es weder Limits noch genaue Überprüfungen. Diese Furcht vor großen Umsatzeinbußen könnte zu der aktuellen bundesweiten Werbekampagne geführt haben, die Ex-Nationalspieler und Weltmeister Bastian Schweinsteiger prominent bewirbt.

Kern der Werbekampagne soll sein: "Wir spielen fair". Und wer könnte sich für so eine Botschaft besser eignen als Bastian Schweinsteiger? Durch seine Lippen klingen Sätze wie: "Das Allerwichtigste ist, dass du sauber spielst, egal wo und was du spielst" auch gar nicht mehr werblich, sonder eher nach einem Ratschlag von jemandem, der es wissen muss.

Bastian Schweinsteiger: Der Botschafter

Der Werbefilm, der sechs Wochen lang auf 482 Kinoleinwänden in allen Landeshauptstädten gezeigt wird, ist in schwarz-weiß gedreht und sehr pathetisch aufgezogen. Schweinsteiger spricht aus dem Off: "Das faszinierende am Spiel ist ja, dass es so einfach ist. Eine Hand voll Regeln, mehr braucht man nicht." Anschließend werden die fünf Regeln für "faires Spiel" eingeblendet.

Zutritt nur ab 18 Jahren

Kein Alkohol

Nur geschultes Personal

Spielerschutz

Geprüfte Qualität

Suchtbeauftragte fordert mehr als "hübsche Bilder"

Im Fernsehen sind 670 Spots gebucht, ebenso wie in 20 politischen Magazinen Anzeigen geschaltet sind, 3.500 Plakate werden über die Republik verteilt und in Berlin, Hannover, Hamburg und Stuttgart wird der deutsche Publikumsliebling sogar von Riesenpostern aus grüßen. Schweinsteiger sagt dazu: "Automatenspiel soll nur nach klaren und fairen Regeln stattfinden und in einem kontrollierten Umfeld, in dem man auf die Spieler achtet. Das ist Fair Play!"

Hübsche Bilder und Versprechungen allein genügen ganz sicher nicht. Marlene Mortler, Drogen- und Suchtbeauftragte der Bundesregierung

Nun gibt es offensichtlich geteilte Meinungen, was die flächendeckende Fairness der Deutschen Automatenwirtschaft anbetrifft. Marlene Mortler, die Drogen- und Suchtbeauftragte der Bundesregierung, beurteilte die aktuelle Lage nicht als optimal, wie sie auf Nachfrage unserer Redaktion erklärt: „Die Defizite, die beim Spieler- und Jugendschutz an vielen Orten bestehen, sind immer noch besorgniserregend. Ich finde es absolut notwendig, dass sich die Automatenwirtschaft hier selbst engagiert."



Mit der aktuellen Werbekampagne und Bastian Schweinsteiger als Botschafter lehne sich die Deutsche Automatenwirtschaft ziemlich weit aus dem Fenster. Mortler erwartet deshalb auch, dass es nicht allein bei Lippenbekenntnissen bleibt und fordert: "Wenn sie (Deutsche Automatenwirtschaft) so dick aufträgt, wie dies mit der aktuellen Kampagne geschieht, dann müssen wir sie unbedingt beim Wort nehmen. Hübsche Bilder und Versprechungen allein genügen ganz sicher nicht."

"Dort, wo für viele das Glücksspiel beginnt, wird zu wenig hingeschaut"

Dabei geht es der Suchtbeauftragten auch und vor allem um die Spielautomaten, die sich abseits der großen Spielhallen befinden und für Jugendliche nicht selten als Einstieg ins Glückspiel gewertet werden: "Es muss etwas geschehen, und zwar nicht nur in den Spielhallen, sondern auch bei den vielen Tausend Spielautomaten in Kneipen und Restaurants. Gerade dort, wo für viele das Glücksspiel beginnt, wird zu wenig hingeschaut! Außerdem muss das Personal in Spielhallen auf Menschen mit problematischen Spielverhalten aktiv zugehen.“

Forderungen, die auf offene Ohren stoßen, wie Georg Stecker, Sprecher des Vorstandes bei "Die Deutsche Automatenwirtschaft", gegenüber unserer Redaktion erklärt: "Wir fordern eine bundesweite Sperrdatei und Zugangssysteme zu Spielhallen. Für die weitere Verbesserung des Jugend- und Spielerschutzes in der Gastronomie setzen wir uns im Rahmen eines Runden Tisches mit anderen Partnern ein."

Grundsätzlich wolle man zukünftig schärfer kontrollieren, ob ein Gast an einem Automaten spielen darf oder nicht. Hierzu seien auch "deutlich verbesserte Schulungs- und Informationssysteme angedacht", erklärt Stecker.