Eine deutsche und eine türkische Flagge auf einer Reisemesse. Wirtschaftsminister Altmaier ist zu Besuch in der Türkei. Foto: Michael Kappeler

Ankara. Mit einer großen Wirtschaftsdelegation ist Wirtschaftsminister Altmaier in die Türkei gereist. Türen will er öffnen, die angespannten Beziehungen verbessern. Auch die Menschenrechtslage will er ansprechen - nur nicht in aller Öffentlichkeit.