Mehr Mut bei der Geldanlage

Mit ihrer finanziellen Situation sind mehr als sechs von zehn Deutschen zufrieden. Foto: dpa

Osnabrück. Warum ist am Ende des Geldes noch so viel Monat übrig? Diese Frage stellen sich immer weniger Deutsche, wie der Sparkassenverband DSGV herausgefunden hat. Die Deutschen sind so zufrieden mit der eigenen finanziellen Lage wie noch nie seit 2005. Das sind gute, aber wenig überraschende Neuigkeiten.