BGH stärkt Autokäufer: Mutmacher vom Dienst

Osnabrück. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat die Rechte von Autokäufern bei gravierenden Mängeln an ihrem Wagen gestärkt. Der BGH entschied, dass ein Käufer bei fehlerhaften Warnmeldungen Anspruch auf einen Neuwagen haben kann. Ein gutes Urteil, denn es stärkt Verbrauchern den Rücken.

Ob Versicherungen, die zu wenig auszahlen, zu hohe Energierechnungen oder Ärger mit kaputten Autos: Dass das oberste deutsche Zivilgericht, der Bundesgerichtshof in Karlsruhe (BGH), häufig explizit die Verbraucherrechte betont, hat mittlerweile schon Tradition. Insofern ist auch das neueste Urteil im Streitfall über einen Neuwagen, den der Verkäufer trotz eines nervtötenden Mangels nicht austauschen wollte, wegweisend. Denn obwohl der BGH den konkreten Fall zur Klärung zurückwies an das Oberlandesgericht Nürnberg, stellten sich die Richter auch dieses Mal mit ihrer Entscheidung auf die Seite des Verbrauchers beziehungsweise auf die des Autokäufers. Gut so.

In Zeiten von Abgasskandalen, bei denen Autobauer ihre Kunden mit frisierten Abgaswerten aufs Übelste täuschen und betrügen, sind solche Urteile, die den Verbraucher wirklich ernst nehmen, Gold wert. Sie stärken das Vertrauen in den Rechtsstaat und die Rechtsprechung. Und sie schlagen sichtbare Pflöcke ein mit einer klaren Botschaft an Konzerne, Großunternehmen oder Versicherungsgesellschaften: Glaubt nicht, dass ihr aufgrund eurer schieren Größe und Marktmacht immer am längeren Hebel sitzt.

Jeder Verbraucher, der Ärger am Hals hat und abwägt, ob es sich als Einzelkämpfer lohnt, gegen scheinbar übermächtige Gegner vor Gericht zu ziehen, sieht sich nun bestärkt. Damit erweist sich der BGH einmal mehr als Mutmacher vom Dienst. Das ist zwar gar nicht seine Aufgabe, aber lobenswert ist es dennoch.