Die Deutschen schauen momentan zufrieden auf ihren Kontoauszug. Die Mehrheit der Menschen beurteilen ihre finanzielle Lage als gut oder sehr gut. Foto: Martin Gerten/Archiv

Berlin. Die Gefühle beim Blick aufs eigene Konto unterscheiden sich maßgeblich je nachdem, ob er am Monatsende oder am Monatsanfang erfolgt. Doch grundsätzlich beurteilen die Deutschen ihre eigene finanzielle Situation so positiv, wie seit 2005 nicht mehr.