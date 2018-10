Tesla Logo: Der Autobauer bekommt kurz vor der Präsentation der Quartalsergebnisse Rückenwind von an der Börse. Foto: Uli Deck

New York. Die Aktie von Tesla zieht die Spekulanten an der Börse magisch an. Viele Investoren setzen dabei aber zum Ärger von Tesla-Chef Elon Musk auf den Absturz des Autobauers. Nun hat ein Großinvestor die Seiten gewechselt.