Frankfurt/Main. Trotz Verlusten an den übrigen Weltbörsen hat sich der Dax nach schwächerem Start Stück für Stück über die Gewinnschwelle vorgearbeitet.

Gegen Mittag legte er um 0,55 Prozent auf 11.252,66 Punkte zu. Mit dem Rückenwind erfreulicher Unternehmenszahlen schaffte der MDax gar ein Plus von 1,58 Prozent auf 23.644,81 Zähler. Der Eurostoxx stieg um 0,77 Prozent auf 3154,42 Punkte.

Positive Kursreaktionen nach Zahlenvorlagen hoben ein wenig die Stimmung, so dass sich der deutsche Leitindex besser schlug als die Börsen in Asien und den USA. Im bisherigen Jahresverlauf hat der Dax allerdings schon deutlich stärker nachgegeben als etwa der japanische Nikkei oder der New Yorker Dow Jones Industrial.

Während letzterer erst am Vorabend unter seinen Vorjahreswert gerutscht war, hat der Dax in diesem Jahr bislang 13 Prozent verloren - einen Großteil davon im Oktober.

Stark präsentierten sich im MDax die Puma-Aktien mit einem Kurssprung um fast 8 Prozent. Nach einem besser als erwartet ausgefallenen dritten Quartal schraubte der Sportartikelkonzern ein weiteres Mal seine Prognosen hoch.

Erholung war im Autosektor angesagt - im Dax angeführt von Volkswagen mit einem Anstieg um 2,8 Prozent. Daimler legte Zahlen vor, nach der jüngsten Gewinnwarnung sorgten diese aber nicht mehr für viel Gesprächsstoff. Die Aktien der Stuttgarter rückten um 2,6 Prozent vor.