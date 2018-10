Ein Hoch auf den Mittelstand

Osnabrück. Deutschlands Mittelständler sind als Arbeitgeber noch bedeutsamer geworden. Zum Jahresende 2017 war laut Föderbank KfW die Rekordzahl von 31,3 Millionen Menschen in den kleinen und mittleren Unternehmen hierzulande beschäftigt. Das waren 418 000 oder 1,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die Erlöse der Unternehmen kletterten mit durchschnittlich 4,7 Prozent so stark wie seit sechs Jahren nicht mehr. Ein Kommentar.

Der Mittelstand ist das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Das zeigen einmal mehr die Zahlen der KfW. Wenn über den Erfolg der vielen kleinen und mittleren Unternehmen gesprochen wird, sollte der Fokus jedoch nicht ausschließlich auf die hohe Zahl der Arbeitsplätze oder das Umsatzwachstum gelegt werden. Denn beides ist bei der aktuell guten Konjunkturlage wenig überraschend. Entsprechend sind diese Zahlen kein Grund, die Sektkorken knallen zu lassen.

Was oft übersehen wird: Der Mittelstand ist auch auf einer anderen Ebene ganz vorne mit dabei, nämlich wenn es um die soziale und gesellschaftliche Verantwortung geht. Ob Integration, Berufsausbildung, Chancengleichheit oder die Unterstützung sportlicher und sozialer Projekte vor Ort – die meist von Eigentümern geführten Firmen engagieren sich und sind ein Teil der regionalen Strukturen. Das ist es, was den Mittelstand wirklich zum Rückgrat macht, auch in Zukunft.

Dafür müssen aber die Rahmenbedingungen stimmen, sonst bleibt für diese gesellschaftliche Leistung kein Geld. Dass viele Unternehmen die Zukunft schwärzer sehen als die Gegenwart, sollte erste Alarmglocken schrillen lassen. Der die wirtschaftliche Debatte dominierende Fachkräftemangel ist nur ein Aspekt. Auch viele Geschäftsmodelle, gerade in Handel und Dienstleistung, stehen mit der Digitalisierung vor einer Generalüberholung. Da sollte sich die Politik hüten, dem Mittelstand durch mehr Bürokratie und Abgaben weitere Steine in den Weg zu legen.