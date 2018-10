Friedrichshafen/Gaimersheim. Der Autozulieferer ZF steigt beim Entwicklungsdienstleister ASAP Holding im bayerischen Gaimersheim ein. Mit der Übernahme von 35 Prozent der Geschäftsanteile der GmbH folge ZF seiner Strategie, sich weitere Ressourcen für das autonome Fahren und die E-Mobilität zu sichern, hieß es.

„Die ASAP Gruppe verfügt als etablierter Entwicklungspartner über umfangreiches Knowhow in den Bereichen autonomes Fahren, E-Mobilität, Vernetzung und Fahrzeug-Software“, sagt Torsten Gollewski, Leiter der Vorentwicklung des ZF-Konzerns einer Mitteilung zufolge. „Mit der Beteiligung gewinnen wir Zugang zu personellen Ressourcen eines hervorragenden Engineering-Dienstleisters mit reichlich Branchenerfahrung und besonderer Expertise bei Testing und Validierung.“ Der ZF-Konzern aus Friedrichshafen am Bodensee unterhält auch Standorte in Stemwede und Espelkamp.

Bordnetze für Elektrofahrzeuge

Zu den Kompetenzen der ASAP Gruppe aus Gaimersheim bei Ingolstadt zählt die Entwicklung komplexer Bordnetze. Gemeint ist die Verknüpfung sämtlicher elektrischer und elektronischer Komponenten eines Fahrzeugs. Im Zuge der Trends zur E-Mobilität und zum autonomen Fahren werden die Bordnetze zunehmend komplexer. "Wir haben uns daher den kompletten Entwicklungsprozess zur Aufgabe gemacht", heißt es auf der Homepage des Unternehmens, das nach eigenen Angaben 1125 Mitarbeiter an elf Standorten beschäftigt.

ZF investiert in E-Mobilität und autonomes Fahren

Die Beteiligung folgt der ZF-Strategie, die Bereiche Elektromobilität und autonomes Fahren im Konzern deutlich zu stärken und um Software- und Validierungsthemen zu erweitern. Allein in diese beiden Bereiche wird ZF in den nächsten fünf Jahren rund zwölf Milliarden Euro investieren, wie der ZF-Vorstandsvorsitzende Wolf-Henning Scheider erst kürzlich auf der Branchenmesse IAA Nutzfahrzeuge ankündigte. Über den Wert der 35-Prozent-Beteiligung von ZF an ASAP haben die Partner Stillschweigen vereinbart.