Das Logo der Containerinvestmentfirma P&R Container Vertriebs und Verwaltungs-GmbH ist vor dem Gebäude des Unternehmens zu sehen. Foto: Matthias Balk

München. Der Schaden geht in die Milliarden. 54.000 Anleger haben ihr Geld in Geschäfte des Container-Vermieters investiert - und nach der Pleite ihre Forderungen angemeldet. Gleich für mehrere Tage muss der Insolvenzverwalter die Olympiahalle in München anmieten.