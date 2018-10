Deutschland Spitzenreiter bei Innovationen: Verdientes Lob

Osnabrück. Kein Land der Welt ist nach einer neuen Analyse des Weltwirtschaftsforums (WEF) so innovationsfähig wie Deutschland. Ein Lob, das verdient ist. Doch ausruhen darf sich auch der Innovationsweltmeister darauf nicht.

Das sind gute Nachrichten: Laut der Stiftung Weltwirtschaftsforum (WEF) ist Deutschland das innovationsfähigste Land der Welt. Kein Wunder, denn die Kriterien, die dem Ranking zugrunde liegen, beleuchten Deutschlands Paradedisziplinen. Beispiel Patente: Mehr als 25 000 von ihnen wurden allein 2017 von deutschen Unternehmen angemeldet, somit geht jedes dritte Patent in Europa an eine hiesige Firma. Damit steht Deutschland im weltweiten Vergleich an zweiter Stelle, noch innovativer sind nur die USA.

Auch die Wissenschaftler hierzulande sind besonders fleißig, und das hat ebenfalls Folgen: Während manch verzagter Kritiker vor einer Publikationsflut warnt, bewerten die WEF-Analysten die hohe Zahl von Veröffentlichungen positiv und sehen darin eine wichtige Triebfeder für die Wirtschaft. Und sie haben recht, denn ohne Forschung keine Innovation. Und selbst die fast in Vergessenheit geratene Marke „Made in Germany“ fungiert offensichtlich immer noch als Qualitätssiegel, was unter anderem erklärt, warum Deutschlands Exporte Jahr für Jahr Spitzenwerte erreichen.

Unterm Strich bedeutet das WEF-Ranking ein verdientes Lob für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Doch Vorsicht: Auf den Lorbeeren ausruhen darf sich auch das innovativste Land nicht. Denn hakt es bei anderen wichtigen Themen, etwa bei der Bildung, oder befindet sich die Regierung im steten Clinch statt im Arbeitsmodus, kann der Höhenflug schnell zu Ende sein.