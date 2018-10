Dieselkrise setzt Autohäuser unter Druck

Osnabrück. Die Autohändler zählen zu den oft übersehenen Leidtragenden der Dieselkrise. Die Preise für gebrauchte Selbstzünder sind seit Bekanntwerden des Abgasskandals in den Keller gerauscht. Die Misere der Händler hält eine Lektion für die Kunden bereit.

Die Dieselkrise trifft auch die Händler. Fahrzeuge der Euro-4- und Euro-5-Normen nur noch schwer an den Mann zu bringen. Manches Autohaus nimmt inzwischen gar keine gebrauchten Dieselwagen mehr in Zahlung.

Immerhin: Der Preisverfall scheint sich abgeschwächt zu haben, nicht zuletzt weil das europäische Ausland in Deutschland vermehrt auf Schnäppchenjagd geht. Doch die Händler stehen vor der Herausforderung, die Leasing-Rückläufer zu verminderten Restwerten auf den Markt bringen zu müssen. Dieses sogenannte Restwertrisiko liegt – je nach Art des Leasingvertrags – bei den Händlern, was deren Kalkulation über den Haufen wirft. Die Verluste können manchen mittelständischen Betrieb an den Rand der Existenz treiben.

Und es könnte noch dicker kommen für den Autohandel. Das Dieselkonzept der Bundesregierung beinhaltet ein Umtauschprogramm für Besitzer älterer Diesel in 14 Schwerpunktregionen. Es handelt sich um ein verdecktes Konjunkturprogramm für die Autobauer, das weitere Euro-4- und Euro-5-Autos auf den Markt schwemmen dürfte.

Für die Kunden hält die Misere der Händler eine wichtige Lehre bereit: Der Gebrauchtwagenmarkt kann unverhofft einbrechen, und wer damit liebäugelt, ein Fahrzeug zu leasen, sollte darauf achten, dass das Restwertrisiko nicht bei ihm liegt.