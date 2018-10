Wegen eines konkreten Betrugsverdachts im Zusammenhang mit Dieselautos hat die Polizei zwei Opel-Werke durchsucht. Foto: dpa/Andreas Arnold

Rüsselsheim/Berlin. Verdacht der Software-Manipulation: Auch der Autobauer Opel soll in den Diesel-Skandal verwickelt sein. Am Montag gab es eine Razzia in den Werken in Rüsselsheim und Kaiserlautern. Laut Bundesverkehrsministerium wird es einen Rückruf für rund 100.000 Autos geben.