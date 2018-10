Osnabrück. Mit 8,8 Milliarden Euro macht Amazon heute fast dreimal soviel Umsatz im E-Commerce wie Konkurrent www.otto.de. "Amazon heute nicht nur Handelsgeneralist, sondern Infrastrukturgeber für den Konsum", sagt Eva Stüber, Mitglied der Geschäftsleitung am IFH Köln. Die Gewerkschaft Verdi sieht die Auseinandersetzung mit Amazon als Kulturkampf um die Frage, wie eigentlich die künftige Arbeitswelt gestaltet werden soll.

Vom Onlinebuchhändler zum Handelsgeneralisten und Infrastrukturgeber für den Konsum, so zeichnete Eva Stüber, Mitglied der Geschäftsleitung am IFH Köln, die Entwicklung von Amazon in Deutschland in den vergangenen 20 Jahren nach. "46 Prozent des Onlineumsatzes macht Amazon – mehrheitlich über den angeschlossenen Marktumsatz. Das 18-fache des weltweiten Umsatzes kommt allerdings aus dem Clouddienst, bei welchem das mit über einer Billion bewertete Unternehmen mittlerweile führend ist", sagte sie im Gespräch mit unserer Redaktion.

Und der Onlinegigant baue sein Ökosystem weiter aus. "Ein Ende des Expansionsgedankens ist nicht in Sicht. Damit gelten komplett andere Rahmenbedingungen für Händler und Hersteller in der heutigen Zeit." Mit seinem Kundenbindungsprogramm habe Amazon beispielsweise gezeigt, dass man keine Angst vor Selbstkannibalisierung haben dürfe, sondern Wachstum im Fokus behalten sollte. "Diese Amazonisierung ändert die Spielregeln: Etablierte Geschäftsmodelle sind so oft nicht mehr zukunftsfähig, für eine nachhaltige Positionierung braucht es eine Neuausrichtung mit den Kunden im Mittelpunkt des Handelns." Hier sieht das IFH weniger Einzelkämpfer, sondern vielmehr in Kooperation erfolgreich – vielleicht mit originären Wettbewerbern. "Da Wertschöpfung aus dem reinen Handelsgeschäft kaum noch zu ziehen ist, gilt es die Frage zu beantworten, wie man sich als Serviceanbieter in der amazonisierten Welt behaupten kann."

Immer mehr Mitarbeiter bei Verdi organisiert

Amazon ist "auf dem Weg zu einem globalen Monopol", sagte Verdi-Sprecher Günter Isemeyer im Gespräch mit unserer Redaktion. Und er kritisiert: "Der weltweit größte Online-Händler kämpft rigoros gegen Tarifverträge, die den Beschäftigten sichere Bezahlung und gesundheitliche Unversehrtheit bieten." Viele Mitarbeiter seien mittlerweile bei Verdi organisiert, Tendenz steigend.

Mit der Gewerkschaft streitet der Handelsriese seit Jahren um Tarifverträge, erst im September ist erneut an zwei Amazon-Standorten gestreikt worden. "Als die Beschäftigten begannen zu streiken, gab es kein Weihnachtsgeld. Inzwischen versucht der Handelskonzern, die Beschäftigten je nach Standort mit unterschiedlichen einseitigen Lohnerhöhungen und anderen Zuwendungen wie Weihnachtsgeld vom streiken abzuhalten", so Isemeyer. Ohne Erfolg, die Streiks gingen weiter, inzwischen auch länderübergreifend in Europa koordiniert. "Die Amazon-Beschäftigten wissen, dass einseitige Lohnerhöhungen auch einseitig wieder kassiert werden können und die Arbeitsplätze unsicher machen." Ein Erfolg: Inzwischen gibt es laut Verdi an allen Standorten Betriebsräte oder die Vorbereitungen für entsprechende Wahlen laufen.

Auch für die Gewerkschaft Verdi gehen die Auseinandersetzungen mit Amazon über den Arbeitskampf für die Mitarbeiter des Unternehmens hinaus. "Wir erleben bei Amazon einen Kulturkampf um die Frage, wie eigentlich die künftige Arbeitswelt gestaltet werden soll. Insofern handelt es sich um eine grundsätzliche Auseinandersetzung, die in ihrer Bedeutung weit über Amazon hinausreicht und nicht unterschätzt werden darf.“