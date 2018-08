Frankfurt/Main. Der Dax hat am Donnerstag einen Erholungskurs eingeschlagen. Anleger setzten erneut auf eine Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China, was auch der Wall Street wieder Auftrieb gab.

Nach teils deutlichen Verlusten in den vorangegangenen Tagen gewann der deutsche Leitindex letztlich 0,61 Prozent auf 12 237,17 Punkte und schloss damit knapp unter seinem kurz zuvor erreichten Tageshoch. Zur Wochenmitte war er zeitweise bis auf 12 120 Punkte abgesackt, den tiefsten Stand seit Ende Juni.

Auch wenn in jüngster Zeit vor allem die Türkei-Krise mit der starken Lira-Abwertung die Schlagzeilen bestimmte, ging ein Großteil der Verluste im Dax in der laufenden Woche auf die Bayer-Aktien zurück. Seitdem ein US-Gericht der US-Tochter Monsanto am Freitag wegen angeblich verschleierter Gefahren von Glyphosat eine dreistellige Millionenzahlung aufgebrummt hatte, war der Börsenwert der Leverkusener um knapp ein Fünftel eingebrochen.

Knapp 5 Prozent davon büßte Bayer am Donnerstag ein, die Aktie sackte damit auf einen weiteren Tiefstand seit März 2013. Einem Bericht der „Wirtschaftswoche“ zufolge drohen Monsanto möglicherweise weitere Millionenstrafen in den USA aus Sammelklagen wegen angeblicher Schäden durch den Unkrautvernichter Dicamba. Ein Berufungsgericht in Kalifornien wies zudem eine Monsanto-Beschwerde zurück, so dass Glyphosat dort weiterhin als möglicherweise krebserregend bezeichnet werden darf.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg um 0,88 Prozent auf 26 430,24 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax gewann 1,59 Prozent auf 2888,33 Zähler. Auch europaweit ergab sich mit Ausnahme Italiens ein ähnliches Bild.