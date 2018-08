Frankfurt/Main. Der Dax hat sich mit einer weiteren Stabilisierung zunächst schwergetan. Im frühen Handel stieg der deutsche Leitindex um magere 0,03 Prozent auf 12 240,71 Punkte.

Gute Unternehmenszahlen und Entspannungssignale im Handelsstreit zwischen den USA und China hatten den US-Leitindex Dow Jones am Donnerstag zurück in Richtung des Halbjahreshochs getrieben. Insgesamt blieb die Lage am Aktienmarkt aber angesichts der Furcht vor einem globalen Konjunkturdämpfer wegen des Handelskonflikts sowie wegen des Streits zwischen den USA und der Türkei angespannt.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen fiel um 0,11 Prozent auf 26 401,34 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax gewann 0,15 Prozent auf 2892,67 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte leicht zu.