Wegen eines Streiks bei Ryanair blieben tausende Passagiere am Boden. Foto: Silas Stein

Frankfurt/Main. Wegen eines Streiks in mehreren europäischen Ländern bei Ryanair mussten am Freitag Zehntausende Passagiere am Boden bleiben. Doch viele Reisende reagierten nach Angaben der Pilotengewerkschaft verständnisvoll. Nun soll es zurück an den Verhandlungstisch gehen.