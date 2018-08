Teslas Börsenausstieg: Logischer Schritt für Elon Musk

Feiern lässt sich Tesla-Chef Elon Musk gerne, kritische Fragen von Anlegern hingegen schätzt er nicht. Allerdings ist Musk auch dann am erfolgreichsten, wenn er nach seinen eigenen Regeln spielt - ein Rückzug des Elektroauto-Unternehmens vond er Börse wäre also konsequent. Foto: dpa/Andrej Sokolow

Osnabrück. Manchen gilt Tesla-Gründer Elon Musk als genial, anderen als wahnsinnig, in der Symbiose vielen als wahnsinniges Genie. Seinem Ruf als impulsiver Unternehmer ist er mit der Ankündigung per Twitter, sein Elektroauto-Unternehmen privatisieren zu wollen, einmal mehr gerecht worden. Der Schritt könnte aber durchaus richtig sein: Wer wie Musk am erfolgreichsten ist, wenn er nach seinen eigenen Regeln spielt, passt wohl nicht in das starre Korsett der Börse. Ein Kommentar.