Wegen des warmen Wetters zeigen die ersten Messungen von Trauben bereits ein beachtliches Mostgewicht. Foto: Uwe Anspach

Lörzweiler. In einem Weinberg in Lörzweiler bei Mainz hat am Montag die diesjährige Weinlese offiziell begonnen. Dies ist nach Angaben des Deutschen Weininstituts der bisher früheste Lesebeginn hierzulande.