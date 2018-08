So früh wie noch nie: Weinlese beginnt in Rheinland-Pfalz MEC öffnen

Wegen des warmen Wetters zeigen die ersten Messungen von Trauben bereits ein beachtliches Mostgewicht. Foto: Uwe Anspach

Lörzweiler. In einem Weinberg in Lörzweiler bei Mainz wird am Vormittag der offizielle Start der diesjährigen Weinlese gefeiert. Dies ist nach Angaben des Deutschen Weininstituts der bisher früheste Lesebeginn hierzulande.