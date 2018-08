Die Skulptur „The Wings“ des Star-Architekten Daniel Libeskind ist vor der Zentrale der Siemens AG zu sehen. Foto: Matthias Balk/Illustration

München. Der Elektrokonzern Siemens hat im dritten Quartal operativ mehr verdient als im Vorjahr. Das Ergebnis stieg in den Monaten April bis Ende Juni im Vergleich zum Vorjahr um 2 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte.