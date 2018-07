Osnabrück/Emden. 2003 lief das letzte Exemplar des VW-Käfers im mexikanischen Puebla vom Band. Noch heute erfreut sich das Auto einer großen Beliebtheit. Kennen Sie noch die Geschichte des Käfers?

Den Sommer 2003 werden Käfer-Freunde in aller Welt wohl in trauriger Erinnerung behalten: Nach rund 70 Jahren Produktionszeit lief am 30. Juli vor 15 Jahren im Volkswagen-Werk Puebla in Mexiko der allerletzte VW Käfer vom Band. Sein Werdegang prägte wie kaum eine anderer die Nachkriegszeit der Bundesrepublik. Und auch heute fahren Tausende Käfer über die Straßen.

Kennen Sie noch die Geschichte des Käfers? Testen Sie hier Ihr Wissen: