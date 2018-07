Journalisten stehen vor dem Eingang der Uhrenmesse Baselworld. Foto: Georgios Kefalas

Genf. Die einst wichtigste Uhren- und Schmuckmesse Baselworld in Basel will ihren weiteren Niedergang stoppen. Am vergangenen Wochenende erst erklärte der größte Aussteller Swatch, dass er die Schweizer Messe verlässt.