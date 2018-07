Frankfurt: Händler verfolgen auf ihren Monitoren im Handelssaal der Börse die Kursentwicklung. Foto: Boris Roessler

Frankfurt/Main. Der Dax hat am Montag der guten Vorwoche Tribut gezollt. Als Belastung erwies sich die zuletzt schwache Wall Street, die auch in Asien die Aktienkurse drückte. Allerdings hielten sich die Verluste beim deutschen Leitindex in Grenzen.