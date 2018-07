Die Deutschen verbrauchen mehr als 220 Kilo Verpackungen pro Kopf im Jahr - der europäische Durchschnitt liegt bei 167,3 Kilo pro Kopf. FDoto: Stefan Sauer Foto: Stefan Sauer

Berlin. Kaufen, aufreißen, wegwerfen - die meisten Verpackungen haben eine sehr kurze Lebensdauer. Nirgends fällt in der EU pro Kopf mehr Verpackungsmüll an als in Deutschland. Das Umweltbundesamt weist aber auch auf ein Problem hin, das bisher kaum jemand auf dem Schirm hat.