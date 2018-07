Menlo Park. Lange schien Facebook unantastbar. Doch nach dem Skandal um Cambridge Analytica und den neuen EU-Datenschutzregeln zeigt das Netzwerk plötzlich Schwäche.

Facebook ist verwundbar: Das weltgrößte Online-Netzwerk hat im vergangenen Quartal die Prognosen bei Umsatz und Nutzerzahlen verfehlt, wie das US-Unternehmen am Donnerstag mitteilte. In Europa ging die Zahl der aktiven User nach Inkrafttreten der EU-Datenschutzgrundverordnung zurück.

Die verpassten Analysten-Erwartungen und die vorsichtige Prognose der Führungsriege machten sich direkt bemerkbar: So stürzte die Aktie zeitweise um über 23 Prozent ab - der Börsenwert sank dadurch zeitweise um fast 150 Milliarden Dollar (128 Milliarden Euro). Im deutschen Handel lag der Kursverlust am Donnerstagmittag bei 18 Prozent. Dennoch ist Facebook weiterhin eine Geldmaschine. Der Quartalsumsatz stieg dank des boomenden Geschäfts mit Online-Werbung im Jahresvergleich um 42 Prozent auf 13,23 Milliarden Dollar (11,31 Mrd Euro). Der Gewinn wuchs um 31 Prozent auf 5,1 Milliarden Dollar. Die Aktie war bisher auf Rekordjagd und hatte vor der Präsentation der Quartalszahlen noch einen neuen Höchststand erreicht.

Langsames Wachstum

Facebook betonte, die europäische Datenschutz-Grundverordnung habe zumindest bisher den Umsatz nicht beeinträchtigt. Zugleich fiel die Zahl mindestens einmal im Monat aktiver Nutzer in Europa aber von 377 auf 376 Millionen. Bei den täglich zurückkehrenden Mitgliedern gab es sogar einen Rückgang von 282 auf 279 Millionen. Firmenchef Mark Zuckerberg sagte zugleich, es sei ermutigend, dass die große Mehrheit der Nutzer in Europa der weiteren Datenauswertung für personalisierte Werbung zugestimmt habe.

Insgesamt legte die Zahl monatlich aktiver Facebook-Nutzer weltweit von knapp 2,2 auf 2,23 Milliarden zu. Das Wachstum verlangsamte sich damit. In dieser Situation führte der Konzern eine neue Rechenart ein: Auf mindestens eine App des Konzerns - dazu gehören auch die Fotoplattform Instagram und der Chatdienst WhatsApp - griffen im Juni rund 2,5 Milliarden Nutzer zu, hieß es.

Bei den Anlegern kamen die Nutzerzahlen aber schlecht an, weil die Reichweite entscheidend für Facebooks Werbegeschäft ist. Inwieweit der Sturm der Kritik nach dem Datenskandal um Cambridge Analytica ebenfalls das Wachstum gebremst haben könnte, blieb unklar. Facebook war massiv in die Kritik geraten, weil Daten von Millionen Nutzern an die britische Firma geflossen waren. Im nordamerikanischen Heimatmarkt wachsen die Nutzerzahlen seit mehreren Quartalen nicht mehr.

25 Dollar Umsatz pro US-Nutzer

Dabei machte Facebook in Nordamerika im vergangenen Quartal mehr als 25 Dollar Umsatz pro Nutzer. In Europa waren es nur 8,6 Dollar. Facebook selbst hatte zuvor gewarnt, dass die Zahl der monatlich und täglich aktiven Nutzer in Europa im zweiten Quartal voraussichtlich stagnieren oder leicht zurückgehen werde. Grund sei die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der EU, die seit dem 25. Mai befolgt werden muss. Es war auch das erste komplette Quartal seit Bekanntwerden des Cambridge Analytica-Skandals.

Das Online-Netzwerk kommt nicht aus der Kritik heraus. Vor Cambridge Analytica war es um die Rolle von Facebook im US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 gegangen, als soziale Medien für mutmaßlich von Russland aus geführte Propaganda-Kampagnen und die Verbreitung gefälschter Nachrichten benutzt wurden. "Insgesamt ist es ein entscheidendes Jahr für Facebook", sagte Zuckerberg.



Schlechte Nachrichten gab es auch aus China, wo der Zugang zu Facebook von der Zensur blockiert wird. Einer neuen chinesichen Tochterfirma wurde nach nur einem Tag die Zulassung wieder entzogen. Die Entscheidung habe die Cyber-Verwaltung in Peking getroffen, berichtete die "New York Times" am Donnerstag.